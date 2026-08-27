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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên tai

SGGPO

Sáng 27-8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên tai lũ quét và sạt lở xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal ngày 26-8, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Hiện trường vụ lở đất gần cửa khẩu Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 26-8. Ảnh: THX/TTXVN
Hiện trường vụ lở đất gần cửa khẩu Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 26-8. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường; Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

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MINH DUY

Từ khóa

Trung Quốc Nepal thiên tai lũ quét sạt lở điện thăm hỏi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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