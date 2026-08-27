Duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN

Ngày 27-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam, chiều 27-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; duy trì tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và tại các diễn đàn đa phương, khu vực khác.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng, khu vực cũng như coi trọng vai trò, vị trí của ASEAN trong triển khai chính sách đối ngoại; cam kết tham gia tích cực, đóng góp chủ động, thực chất hơn nữa cho hợp tác ASEAN.

Thủ tướng chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 đã nỗ lực giữ vững đoàn kết, củng cố hợp tác ASEAN thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam, chiều 27-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường duy trì đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong các cấu trúc và các phương cách, chuẩn mực ASEAN.

Thủ tướng đề nghị ASEAN nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại - đầu tư nội khối, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối trong các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng, năng lượng…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam, chiều 27-8. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị xây dựng Cộng đồng ASEAN cần tiếp tục bao trùm và bền vững, lấy lợi ích của người dân làm thước đo cho mọi chính sách, hoạt động hợp tác.

Thay mặt các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định cam kết các nước thành viên ASEAN sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường hợp tác song phương và trong khuôn khổ ASEAN.

Đại sứ Philippines đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong dẫn dắt hợp tác trong khu vực, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Đại sứ Philippines chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, khẳng định các nước ASEAN sẽ tiếp tục ủng hộ sáng kiến chiến lược này của Việt Nam.

Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại buổi tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ Philippines chúc mừng những nỗ lực của Việt Nam trong duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045; cam kết đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư nội khối ASEAN; kiến nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, dự án đầu tư giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

LÂM NGUYÊN