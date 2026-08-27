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Họp mặt kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Slovakia

SGGPO

Chiều 27-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1-9-1992 – 1-9-2026).

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Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải cho biết, đây là dịp để ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Slovakia ngày nay.

Theo ông Bùi Quang Hải, hàng chục ngàn người Việt Nam, trong đó có nhiều thành viên của hội đã được tạo điều kiện học tập, làm việc ở Slovakia.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM cho biết, các hoạt động văn hóa như “Ngày Việt Nam” được tổ chức định kỳ ở Slovakia, trở thành những dịp giao lưu ý nghĩa, góp phần giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam tới nhân dân Slovakia. Ở chiều ngược lại, việc Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực với thời gian lưu trú lên tới 45 ngày cho công dân Slovakia từ tháng 8-2025, góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, du lịch và kết nối người dân hai nước.

Tại TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Czech tổ chức “Ngày Tiệp Khắc” hàng năm. Đây là dịp để những người từng học tập, công tác tại Tiệp Khắc, Slovakia và người yêu mến đất nước, con người Slovakia gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống.

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Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marian Veres phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam, ông Marian Veres, khẳng định Slovakia và Việt Nam không chỉ là những đối tác truyền thống mà còn là những người bạn thực sự, với lịch sử lâu dài về tương trợ và hợp tác.

Ông Marian Veres bày tỏ vui mừng trước kết quả chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico. Theo đó, hai nước đã chính thức nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược.

Ông Marian Veres cảm kích trước tình cảm chân thành của người dân Việt Nam, trong đó có TPHCM, dành cho Slovakia. Ông cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM vì đã tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.

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Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM Hà Thanh trao hoa chúc mừng Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marian Veres. Ảnh: THỤY VŨ
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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ
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THỤY VŨ

Từ khóa

Họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Slovakia miễn thị thực

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