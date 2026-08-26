Trao quyết định cho 9 sĩ quan công an gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho 9 sĩ quan Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn, nhất quán và mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; đồng thời khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác các nghĩa vụ quốc tế trong bảo vệ và duy trì hòa bình, an ninh toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRUNG KIÊN

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng các đơn vị liên quan trong công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho lực lượng trước khi triển khai.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của Liên hợp quốc đối với năng lực, tính chuyên nghiệp của sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương của Bộ Công an cũng như năng lực chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

9 sĩ quan Công an nhân dân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: TRUNG KIÊN

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an về tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công an các đơn vị, địa phương tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện khoa học, bài bản; chủ động rà soát, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và thường xuyên động viên gia đình các sĩ quan trong thời gian công tác ở nước ngoài.

Chúc mừng 9 sĩ quan vinh dự được Chủ tịch nước cử tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng lưu ý, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, vừa là trách nhiệm đặc biệt của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi đại diện cho hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao quyết định cho cho 9 sĩ quan. Ảnh: TRUNG KIÊN

Việc triển khai Tổ Công tác số 9 là dấu mốc quan trọng trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an. Đây là tổ công tác thứ 2 được triển khai tới Phái bộ Nam Sudan trong năm 2026 với số lượng 9 sĩ quan được Liên hợp quốc lựa chọn, nâng tổng quân số lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang công tác tại địa bàn phái bộ này lên 17 người (cao nhất từ trước đến nay).

ĐỖ TRUNG - TRUNG KIÊN