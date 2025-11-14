Triệt phá đường dây tự gây thương tích nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tự gây thương tích có tổ chức với những thủ đoạn tinh vi, được cho là vô nhân tính nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Chiều 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Tạ Minh Châu. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Trước đó, thông qua các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ đối tượng Tạ Minh Châu (1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê trước đây, hiện là xã Cẩm Khê) là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương - khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu đã dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Theo cơ quan công an, đáng chú ý, đối tượng này đã trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê, rồi dùng kim tiêm, búa đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự như tai nạn thật. Khi thương tích đã tạo xong, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả.

Bản phim chụp X-quang một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra. Ảnh: CÔNG AN PHÚ THỌ

Theo đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thủ đoạn của các đối tượng vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của con người; các đối tượng tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Theo tài liệu điều tra, Tạ Minh Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life…; riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

ĐỖ TRUNG