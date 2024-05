Thương mại điện tử: Thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt

Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đã có những bước phục hồi tích cực, tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là nền tảng số đã và đang đóng vai trò chủ lực, giúp doanh nghiệp (DN) Việt đưa những sản phẩm chất lượng, độc đáo mang thương hiệu Việt đi khắp thế giới.

Công ty 25 Fit (quận 3, TPHCM) họp nội bộ về kế hoạch xây dựng kênh TMĐT chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hàng xuất ngoại tăng mạnh

Ông Phùng Quốc Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM, cho biết, trong khi xuất khẩu mặt hàng gỗ bằng phương thức truyền thống suy giảm đáng kể…, thì doanh số bán đồ nội thất và thủ công mỹ nghệ qua thương mại điện tử (TMĐT) vẫn tăng trưởng vượt bậc. Ghi nhận thực tế cho thấy, kim ngạch sản phẩm gỗ và nội thất xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 4,89 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu đồ gỗ và nội thất lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 31,8%.

Riêng lĩnh vực nông sản, bà Trần Thị Ngọc Lan, nhà sáng lập Công ty TNHH Trà AnTo, chia sẻ, TMĐT đã và đang tạo cơ hội để DN có quy mô sản xuất vừa và nhỏ được xuất khẩu sản phẩm mang chính thương hiệu của mình. AnTo là DN nhỏ với vốn điều lệ khoảng 1 tỷ đồng đã chọn giải pháp xuất khẩu qua TMĐT. Năm 2024, sản phẩm Hibiso của công ty được bán chính thức tại sàn TMĐT Coupang Hàn Quốc. Tiếp đó, Hibiso đã ký hợp đồng với trang Mslinh.com tại Hà Lan để sớm đưa Hibiso xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này nói riêng và châu Âu nói chung.

“Dù doanh số chưa nhiều song chúng tôi xác định bán sản phẩm nông nghiệp bằng chính thương hiệu của người Việt Nam và tạo những dấu ấn về độ phủ trên sàn TMĐT quốc tế là một chiến lược để nhà sản xuất chủ động về giá, chủ động về cung - cầu”, bà Trần Thị Ngọc Lan bày tỏ.

Trong khi đó, ở lĩnh vực dệt may, theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tham gia TMĐT xuyên biên giới là cơ hội tốt để DN dệt may Việt Nam xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, Việt Nam có ưu thế cạnh tranh về giá cả khi là nước trực tiếp sản xuất, kỹ thuật tay nghề và chất lượng sản phẩm được các nhà nhập khẩu đánh giá tốt.

Theo báo cáo về cơ hội xuất khẩu trực tiếp qua TMĐT tại Việt Nam được thực hiện bởi Access Partnership Analytics gần đây, xuất khẩu TMĐT bán lẻ của Việt Nam dự báo đạt 296,3 ngàn tỷ đồng vào năm 2027. Điều đáng chú ý, dù còn nhiều thách thức, xuất khẩu TMĐT của Việt Nam vẫn thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, trong vòng 5 năm qua (tính từ năm 2019 đến hết 2023), các sản phẩm sức khỏe - chăm sóc cá nhân, nhà cửa, nhà bếp, may mặc và làm đẹp liên tục nằm trong tốp các ngành hàng từ Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trên trang TMĐT toàn cầu Amazon.

“Các DN Việt Nam luôn tạo kỳ tích xuất khẩu xuyên biên giới, số lượng DN đạt doanh số 1 triệu USD/năm trên Amazon tăng gấp 10 lần chỉ sau 5 năm. Không chỉ xuất khẩu sản phẩm, các nhà xuất khẩu Việt Nam còn đầu tư phát triển thương hiệu để tăng trưởng dài hạn”, ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam, khẳng định.

Rộng mở cho hàng Việt

Theo dự báo của các công ty nghiên cứu thị trường, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu không ngừng thay đổi, mở ra cánh cửa cho một số ngành hàng Made in Vietnam tận dụng các xu hướng tiêu dùng mới, chinh phục khách quốc tế. Trong đó, ở ngành hàng chăm sóc sức khỏe, thị hiếu quốc tế ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tự nhiên, bền vững. Ở ngành gỗ, DN lưu ý các sản phẩm gia dụng và nhà cửa độc đáo, thân thiện môi trường. Còn ở ngành may mặc thì các thương hiệu thời trang phải có giá hợp lý, đa năng, phù hợp đi làm lẫn đi chơi…

Ông Paul Le, Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail, cho rằng, nếu khai thác đúng cách và hiệu quả, các DN Việt Nam có thể tăng tốc mở rộng kinh doanh toàn cầu qua TMĐT và tăng trưởng thị phần của DN trên trường quốc tế. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, mức độ tham gia xuất khẩu qua TMĐT của DN Việt Nam còn hạn chế khi phần lớn DN chủ yếu gia công theo đơn hàng và mẫu mã của các nhà phân phối nước ngoài.

Để thúc đẩy sản phẩm Việt vươn tầm thế giới thông qua TMĐT, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số (iDEA), Bộ Công thương, cho biết, đơn vị này đang triển khai nhóm giải pháp xây dựng thị trường TMĐT và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng trong TMĐT. “Chúng tôi đang phối hợp UBND các tỉnh, thành phố triển khai chuỗi các hoạt động liên kết vùng trong phát triển TMĐT, đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT cho các địa phương, hỗ trợ các địa phương, DN chuyển đổi số; quảng bá các sản phẩm đặc trưng địa phương trên sàn Việt và các nền tảng số”, bà Huyền cho biết thêm.

Bên cạnh đó, iDEA còn phối hợp Amazon Global Selling đồng triển khai sáng kiến “Liên kết ngành nghề - Tăng trưởng cùng TMĐT xuyên biên giới”. Chương trình này nhằm hỗ trợ các tổ chức, hiệp hội ngành hàng trọng điểm của Việt Nam như: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam; Hiệp hội Dệt may Việt Nam; Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM, cùng các hiệp hội ngành hàng và nhiều tổ chức khác tiếp cận các kỹ năng, kiến thức, nguồn lực kỹ thuật số, kết nối mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị sản xuất trong nước để hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu trực tuyến.

ÁI VÂN