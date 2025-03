Tiền số bất ổn

Đồng TRUMP ra mắt vào ngày 17-1 đã tạo nên “cơn sốt”, tăng từ mức khoảng 6 USD lên gần 75 USD chỉ sau 1 ngày. Không chỉ đồng TRUMP, BTC cũng tiếp tục lập đỉnh mới vào ngày 20-1, lên hơn 109.000 USD. Các đồng tiền KTS khác như XRP, SOL, ADA và đồng PI vừa được một số sàn niêm yết cũng tăng từ 7%-75%...

Tuy nhiên, điều khiến giới đầu tư bất ngờ là thị trường tiền KTS sau đó chứng kiến nhiều đợt bán tháo. Vào cuối tháng 2 vừa qua, BTC giảm về còn 85.000USD và giá các tiền KTS khác như ATH, PI, TRUMP… cũng lao dốc.

Tuần trước, thị trường tiền KTS tiếp tục chứng kiến đợt bán tháo mạnh kéo dài 2 ngày khiến BTC tiếp tục giảm xuống 77.000USD trong ngày 11-3, giảm hơn 30.000USD kể từ đỉnh khiến vốn hóa BTC “bốc hơi” 100 tỷ USD. Đồng tiền số lớn thứ 2 ETH cũng giảm 2.000USD so với năm 2024, còn ở mức 3.700USD. Các đồng tiền được chọn đưa vào kho dự trữ như XRP, SOL, ADA, DOGE cũng giảm từ 6%-60%…

Giới chuyên gia thế giới nhận định thị trường tiền KTS chao đảo ngoài việc do nhà đầu tư chốt lời sau khi liên tục lập đỉnh còn do tâm lý thận trọng vì lo ngại các nền kinh tế lớn bước vào giai đoạn bất ổn. Bên cạnh đó, tiền KTS là kênh đầu tư mang nhiều rủi ro do biên độ giao động mạnh, đặc biệt là sàn giao dịch tiền điện tử Bybit vừa bị tấn công vào cuối tháng 2-2025 dẫn đến việc mất 1,5 tỷ USD giá trị đồng ETH cũng góp phần làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

Mặc dù vậy, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng triển vọng tăng giá của tiền KTS còn rất lớn. Mặc dù là kênh đầu tư không chính thống nhưng trên thực tế thị trường tiền KTS tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ với số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia lớn. Số liệu từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy, dòng vốn từ thị trường blockchain tại Việt Nam giai đoạn 2023-2024 đạt trên 105 tỷ USD với lợi nhuận tạo ra gần 1,2 tỷ USD vào năm 2023.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Anh Huy, giảng viên Đại học RMIT đề xuất, với bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang diễn ra sôi động, việc tiếp tục trì hoãn triển khai sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) tiền KTS và các tài sản số sẽ khiến Việt Nam mất đi khả năng cạnh tranh so với các quốc gia khác cũng như sẽ thất thu thuế đối với các giao dịch tiền KTS.

MINH HUY