Tìm bị hại trong vụ án vận chuyển tiền cho người phụ nữ có biệt danh “hạt dẻ cười”

Chiều 29-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8-2022 đến tháng 3-2023, Lường Khắc Lâm (sinh năm 1988, trú tại thôn Thái Long, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1996, trú tại thôn Đồn Nam, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã thực hiện việc nhận, chuyển tiền cho đối tượng là một phụ nữ người Việt Nam có nickname chữ Trung Quốc tạm dịch nghĩa là “hạt dẻ cười” (không rõ tên thật).

Theo điều tra ban đầu, tiền mà đối tượng Lường Khắc Lâm và Nguyễn Quốc Việt nhận, chuyển là do đồng bọn của chúng dùng thủ đoạn sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện thoại cho các bị hại xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đang điều tra vụ án, vụ việc có liên quan đến bị hại, yêu cầu bị hại phối hợp để điều tra và chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để phục vụ yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời không để lộ sự việc.

Công an TP Hải Phòng làm rõ, do lo sợ và không hiểu nguyên nhân nên các bị hại đã đến ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp. Sau đó, các đối tượng tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bước đầu làm rõ, Lường Khắc Lâm đã mở tài khoản số 4193687 tại ACB - Chi nhánh Vĩnh Long và Nguyễn Quốc Việt mở tài khoản số 28143247 tại ACB - Chi nhánh Duyên Hải, TP Hải Phòng để nhận tiền từ các bị hại, sau đó chuyển 80% số tiền nhận được đến các tài khoản do “hạt dẻ cười” cung cấp; 20% còn lại, Lâm và Việt được hưởng.

Ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Lâm và Việt.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án hình sự nêu trên liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng.