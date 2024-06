Tín dụng bất động sản tại TPHCM cao hơn tín dụng chung

Ngày 28-6, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM cho biết, tín dụng bất động sản trên địa bàn TPHCM đã duy trì tốc độ tăng trưởng dương trong 3 tháng gần đây.

Cụ thể, tháng 3-2024 tăng 0,96%; tháng 4 tăng 1,15% và tháng 5 tiếp tục tăng trưởng 1,15% và đạt mức dư nợ 992,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 28% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng 2,78% so với cuối năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn. Tín dụng tại TPHCM đến cuối tháng 5-2024 tăng 1,93% so với cuối năm 2023.

Theo ông Lệnh, tín dụng nhà ở, cho vay với mục đích mua nhà để ở, mục đích tự sử dụng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 67,78% so với tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn.



“Điểm tích cực ở phân khúc này, khi tín dụng nhà ở tăng trưởng trở lại, tăng 1,2% so với tháng 4-2024 trong khi các tháng trước đó tăng trưởng âm. Đây là bộ phận tín dụng chiếm tỷ trọng cao, vì vậy tín dụng phân khúc này tăng trưởng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bất động sản mà còn đáp ứng nhu cầu mua nhà ở của người dân, qua đó tác động tích cực đến thị trường bất động sản và tăng trưởng kinh tế”, ông Lệnh nhận định.

Ngoài ra, tín dụng bất động sản để phát triển hạ tầng khu chế xuất – khu công nghiệp, văn phòng cho thuê tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng và tăng trưởng cao nhất so với lĩnh vực khác. Trong đó, tín dụng khu chế xuất – khu công nghiệp tăng 9,47% và tín dụng văn phòng, cao ốc tăng 11,2% so với cuối năm 2023. Mặc dù tỷ trọng dư nợ đối với lĩnh vực này thấp so với tổng dư nợ tín dụng bất động sản, song tín dụng tăng đã phản ánh xu hướng phát triển của lĩnh vực này và là yếu tố tích cực tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp, sự tăng trưởng của thị trường bất động sản sẽ tác động tích cực và hiệu ứng đến những ngành lĩnh vực khác, trong đó có hoạt động tín dụng ngân hàng. Những chuyển biến từ thị trường bất động sản những tháng gần đây và tăng trưởng tín dụng bất động sản đã phản ánh phần nào các yếu tố tác động và xu hướng tăng trưởng thời gian tới trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TPHCM.

Lý giải việc tín dụng bất động sản thời gian qua tăng trưởng tốt, đặc biệt là tín dụng cho vay mua nhà, ông Lệnh cho rằng đến từ các yếu tố thuận lợi về cơ chế chính sách như: lãi suất thấp, khả năng đáp ứng tốt nhu cầu vốn của các tổ chức tín dụng; đưa ra các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội; luật bất động sản; luật nhà ở và kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành sớm, cùng với những hành động cụ thể thông qua hoạt động của các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Những chuyển biến tích cực trên là cơ sở, yếu tố tiếp tục thúc đẩy để thị trường bất động sản duy trì tích cực, tạo điều kiện để phục hồi và tăng trưởng trở lại trong thời gian tới.