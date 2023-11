Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật năm 2023

Phiên tòa có sự tham gia của trên 400 học sinh giáo viên Trường Trung cấp cơ khí I Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu và các em học sinh đã được xem một "Phiên tòa giả định" do chính các em học sinh Trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội tái hiện lại một vụ xét xử án hình sự về quá trình vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án, nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội của một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí (cầm theo tuýp gắn dao phóng) đi xe máy tốc độ cao, bấm còi, nẹt pô, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe gây mất trật tự trị an và ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Phiên tòa giả định" với diễn xuất của các vai bị cáo, vai Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại… đã tái hiện chính xác, sinh động theo đúng trình tự tố tụng và nêu bật được nội dung cần tuyên truyền về phòng, chống bạo lực trong học đường, an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Buổi tuyên truyền pháp luật thông qua "Phiên tòa giả định" giúp các em học sinh biết được các quy định pháp luật để có hành vi ứng xử phù hợp hơn trong đời sống thực tế. Qua đó, tăng cường tính giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, đặc biệt trong thanh thiếu niên.