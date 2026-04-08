Tổ chức sàn giao dịch việc làm hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách

Ngày 8-4, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, khảo sát công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường Thủ Đức đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Đồng thời, khảo sát tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, phường Thủ Đức đề xuất Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nghiên cứu điều chỉnh, thay đổi cơ chế vận hành của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc, từ đó xây dựng cơ chế điều hành thống nhất, liên thông, tránh chồng chéo nhiệm vụ, áp lực cho cơ sở.

Toàn Đảng bộ phường có 15/3.400 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 279 đảng viên. Phường Thủ Đức kiến nghị LĐLĐ TPHCM phân cấp cho Công đoàn phường được ký công nhận Công đoàn viên ưu tú, để chủ động trong phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Riêng về đội ngũ hoạt động không chuyên trách, phường Thủ Đức còn 45 người, 100% trình độ đại học trở lên. Phường kiến nghị thành phố xem xét tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp đối với người đủ tiêu chuẩn, năng lực, có thời gian công tác và kinh nghiệm thực tiễn.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên ghi nhận kiến nghị của địa phương. Đồng chí yêu cầu phường chủ động rà soát, đề xuất phương án bố trí phù hợp cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách. Theo đồng chí, thành phố rất quan tâm đến tâm tư của những người có nhiều năm gắn bó với hệ thống; đồng thời đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối tượng này.

Đồng chí cũng đề nghị cán bộ cơ sở đổi mới phương thức làm việc, thích ứng nhanh với chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc ngày càng tăng trong khi biên chế giảm dần.

Trao đổi với phường, đại diện Sở Nội vụ cho biết, đơn vị đang tham mưu, trình UBND TPHCM lộ trình tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức theo Nghị định 170 của Chính phủ. Tuy nhiên, điều kiện tiếp nhận phải có thời gian công tác từ 5 năm trở lên và chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, nên số hồ sơ đủ điều kiện hiện chưa nhiều. Sở sẽ tham mưu TPHCM phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã rà soát hồ sơ; đồng thời, sở nghiên cứu phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn, hỗ trợ đội ngũ này trong thời gian tới.

THU HƯỜNG