Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Sáng 23-5, tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thực hiện nghi thức trao cờ hiệu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Phát biểu phát động chiến dịch, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, việc lựa chọn xã Ba Chúc (An Giang) - vùng đất nơi tuyến đầu Tổ quốc làm điểm ra quân mang ý nghĩa đặc biệt, khẳng định thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, đặc biệt tại các vùng biên giới. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8, tại 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền, với nhiều hoạt động hướng về biên giới, chuyển đổi số, khởi nghiệp và an sinh xã hội.

Ban tổ chức chiến dịch đặt mục tiêu tổ chức 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai 25.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Đáng chú ý, Trung ương Đoàn sẽ kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho 1,2 triệu lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên.

Tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang

Điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là tại các xã, phường diễn ra chiến dịch sẽ có ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành trao hơn 3 tỷ đồng đến Tỉnh đoàn An Giang, để triển khai nhiều công trình thanh niên như “Đường cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng vùng biên”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, sân chơi thiếu nhi, wifi miễn phí và công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Nhà Mồ Ba Chúc...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đoàn trong đổi mới nội dung chiến dịch năm nay, nhất là các hoạt động hướng về biên giới, vùng khó khăn.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững; bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương và nhu cầu của nhân dân, tránh hình thức, dàn trải; triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đối với công tác chăm lo thiếu nhi, đồng chí lưu ý, cần quan tâm nhiều hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động hè an toàn, lành mạnh, bổ ích; tăng cường kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng.

Ban tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tặng quà người dân khó khăn xã biên giới Ba Chúc, tỉnh An Giang



Đoàn viên thanh niên trồng cây tại xã biên giới Ba Chúc, tỉnh An Giang sau lễ ra quân

HUY MINH