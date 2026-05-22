Việt Nam quan ngại sâu sắc trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro

Ngày 22-5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro.

Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba”.

BÍCH QUYÊN

