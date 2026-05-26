Tạo động lực tăng trưởng mới trong hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan

Chuyến thăm chính thức tới Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29-5 diễn ra đúng dịp Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn giữa hai nước ở một tầm cao mới.

Những điểm sáng thương mại, đầu tư

Việt Nam và Thái Lan bắt đầu có quan hệ hợp tác từ năm 1976. Đến ngày 16-5-2025, hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Chặng đường 50 năm đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ song phương.

Chuỗi siêu thị Big C của nhà đầu tư Thái Lan phát triển mạnh ở Việt Nam. ẢNH: CTV

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Theo ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, những năm qua, quy mô thương mại song phương không ngừng mở rộng.\

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng gần 2,5 lần so với thời điểm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013. Sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi chỉ trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 8,6 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thương mại giữa hai nước đang chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,76 tỷ USD, tăng 37,9%, nhập khẩu đạt 4,84 tỷ USD, tăng 14,9%. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện của hàng hóa Việt Nam khi tiếp cận thị trường Thái Lan. Cán cân thương mại dần cân bằng hơn, mức nhập siêu từng bước được thu hẹp.

Bên cạnh nguyên vật liệu, khoáng sản và các sản phẩm công nghiệp nặng như sắt thép kết cấu, nhiều sản phẩm chế tạo của Việt Nam đã có chỗ đứng và tham gia vào chuỗi cung ứng tại thị trường Thái Lan. Trong những lĩnh vực công nghệ và công nghiệp chế biến, bên cạnh các sản phẩm của doanh nghiệp FDI, một số sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam bước đầu đã tiếp cận và thâm nhập thị trường Thái Lan.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, hợp tác đầu tư cũng là một điểm sáng lớn trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Tính đến tháng 4, Thái Lan có hơn 800 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến là: Tập đoàn SCG với tổng đầu tư vào Việt Nam hơn 7 tỷ USD, trong đó, dự án tổ hợp hóa dầu LSP tại xã Long Sơn (TPHCM) có tổng mức đầu tư khoảng 5,2 tỷ USD; Tập đoàn Super Energy đang vận hành 9 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện gió tại tỉnh Gia Lai; Tập đoàn Central Retail của Thái Lan sở hữu chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam... Những lĩnh vực hỗ trợ như hạ tầng, logistics, hàng không, du lịch, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực mới như công nghệ cao, dịch vụ và đổi mới sáng tạo cũng phát triển mạnh.

Định hướng tầm nhìn chiến lược

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan. Việc chọn Thái Lan làm chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ASEAN thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển mới về định hướng tầm nhìn chiến lược. Các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam với những nhà lãnh đạo cao nhất của Thái Lan sẽ định hình tầm nhìn chiến lược và các giải pháp cụ thể để đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển hiệu quả, bền vững hơn, đồng thời thắt chặt phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều hoạt động giao lưu, kết nối sâu rộng giữa doanh nghiệp hai nước mở ra cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực dự kiến diễn ra. Nhận định về chuyến thăm, ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, kỳ vọng kinh tế hai nước vẫn đang trên đà tăng trưởng, do đó nhu cầu hợp tác song phương sẽ tiếp tục được mở rộng.

Việt Nam và Thái Lan đều đang bước vào quỹ đạo phát triển mới theo hướng bền vững, hiện đại, xanh và dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các động lực tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế song phương.

Bộ Ngoại giao cho biết, để hiện thực hóa những cơ hội tiềm năng này, trong thời gian tới, hai nước sẽ tập trung thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo một số định hướng. Thứ nhất là chiến lược “Ba kết nối”, gồm: kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng; kết nối hạ tầng kinh tế và logistics, các tuyến vận tải ven biển và đường bộ nối Việt Nam - Lào - Thái Lan nhằm rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa giữa hai nước; kết nối các chiến lược phát triển bền vững như kết nối năng lượng (cùng thăm dò và phát triển các dự án dầu khí), kết nối chuỗi cung ứng trong công nghiệp ô tô, kết nối các chuỗi kinh tế tuần hoàn và chuỗi kinh tế xanh.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng, linh kiện điện tử, bán dẫn. Bên cạnh đó, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm chế biến sâu và du lịch bền vững tiếp tục là những lĩnh vực tiềm năng, hứa hẹn tạo ra các đột phá mới trong cơ cấu thương mại song phương.

Bên cạnh hợp tác thương mại, đầu tư, Việt Nam và Thái Lan có hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác. Trong đó, về quốc phòng - an ninh, hai nước có cơ chế Đối thoại cấp cao về Phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, Đối thoại Chính sách quốc phòng; về du lịch, năm 2025 có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam; về hợp tác địa phương, hiện có 20 tỉnh, thành phố của hai nước ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa; về giáo dục, Chính phủ Thái Lan hiện đang hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Đà Nẵng...

