Chiều 22-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức bế mạc và trao giải hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng”.

Hội thi có sự góp mặt của các thí sinh xuất sắc đến từ nhiều cơ quan, đơn vị như: Học viện Cán bộ TPHCM, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Tòa án nhân dân TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Lao Động.

Sau một ngày tranh tài, Ban giám khảo, Ban tổ chức hội thi đã quyết định trao 3 giải phụ (gồm: thí sinh chuẩn bị đề cương tốt nhất, thí sinh thuyết trình hay nhất, thí sinh ứng xử tình huống hay nhất); 5 Giải Khuyến khích; 3 Giải Ba; 2 Giải Nhì; 1 Giải Nhất đến các thí sinh.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Thành viên Ban giám khảo, đặt câu hỏi cho các thí sinh

Giải Nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Vân, Đảng bộ Học viện Cán bộ TPHCM với chủ đề "Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất". Thí sinh Trần Đức Khánh, Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và thí sinh Nguyễn Thành Nhân, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cùng đoạt giải Nhì. Giải Ba thuộc về các thí sinh: Thượng Tường Vy, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Nguyễn Đức Vũ, Đảng bộ Tòa án nhân dân TPHCM; Dương Thị Diễm, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân TPHCM. Thí sinh Phan Thị Thu Hoài, Đảng bộ Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận Giải Khuyến khích và Giải Thí sinh ứng xử tình huống hay nhất.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đánh giá, chủ đề dự thi năm nay của các thí sinh rất phong phú và mang tính thời sự cao. Từ việc phân tích các điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân, cho đến các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Một số bài thi có tính thực tiễn cao, bám sát đời sống, phản ánh sinh động những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại TPHCM.

Thí sinh Phạm Thị Vân nhận Giải Nhất hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026

"Đối diện với câu hỏi được đặt ra từ Ban giám khảo liên quan đến chuyên đề, các thí sinh đã xử lý tình huống nhanh nhạy, bảo vệ quan điểm vững vàng, thể hiện bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền tốt", đồng chí Nguyễn Khoa Hải nhận xét.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải trao 3 giải phụ đến các thí sinh

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải cũng đề nghị, sau hội thi, các cấp ủy cơ sở trực thuộc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy năng lực; mang kiến thức và ngọn lửa nhiệt huyết lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên tại đơn vị. Qua đó, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách sinh động, hiệu quả nhất.

CẨM TUYẾT