TPHCM và Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Chiều 21-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh; đầu tư các công trình phòng thủ và các nội dung liên quan đến đất quốc phòng trên địa bàn TPHCM.

Sau khi nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định công tác quân sự, quốc phòng địa phương rất quan trọng trong tổng thể phát triển của TPHCM. Vì vậy, TPHCM có trách nhiệm cùng với Quân khu 7 tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là rất quan trọng trong tổng thể phát triển của TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đề cập đến công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, các sở, ban, ngành của thành phố tập trung phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan Quân khu 7 trong triển khai các nhiệm vụ, nhất là giải quyết các công việc còn tồn đọng. “Những việc gì TPHCM đã cam kết thì thành phố phải thực hiện”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thống nhất với các ý kiến của lãnh đạo TPHCM. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan Quân khu 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành của TPHCM, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lãnh đạo TPHCM thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ khác.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ quan, đơn vị trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp với Quân khu 7 triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ. Trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở.

