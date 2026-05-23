TPHCM hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi kết thúc hoạt động

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có kết luận về chủ trương thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Chính sách hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hài hòa

Theo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã như đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên làm việc với Đảng ủy phường Thủ Đức khảo sát về tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách tại địa phương

Ngoài chế độ, chính sách của Trung ương theo quy định, thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, sau khi kết thúc hoạt động theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhưng không được tiếp nhận vào làm công chức, viên chức.

Quá trình tham mưu xây dựng nghị quyết, cần nghiên cứu, tính toán chính sách hỗ trợ bảo đảm phù hợp, hài hòa giữa các trường hợp sau khi kết thúc hoạt động được tiếp tục ký hợp đồng làm việc thường xuyên và các trường hợp kết thúc hoạt động, không tiếp tục đảm nhiệm vị trí, công việc thường xuyên trong hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức thuộc khối chính quyền theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; trình HĐND Thành phố xem xét ban hành nghị quyết hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể theo quy định.

Dự chi hơn 95 tỷ đồng hỗ trợ

Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, TPHCM sẽ có hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31-5-2026.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Mới đây, Sở Nội vụ đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp.

Thống kê đến tháng 5-2026, toàn TPHCM có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại khối Đảng, MTTQ, chính quyền cấp xã. Trong đó, có 944 người đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức. Như vậy, còn 4.073 người hoạt động không chuyên trách cần có phương án bố trí, giải quyết chế độ, chính sách khi kết thúc sử dụng.

Ngoài chính sách hỗ trợ theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp không tiếp tục làm việc ở khu vực công, tương ứng với 3.510.000 đồng/năm.

Trong trường hợp người hoạt động không chuyên trách tiếp tục làm việc ở khu vực công, mức hỗ trợ bằng 1 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng/năm.

Như vậy, ước tính ngân sách TPHCM sẽ chi hơn 95 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc. Chính sách hỗ trợ thêm dự kiến được trình HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 5-2026.

THU HƯỜNG