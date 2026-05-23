Họp mặt truyền thống Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam bộ

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam bộ

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ miền Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, nhân viên Cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam bộ.

Những câu chuyện, ký ức được chia sẻ tại chương trình đã tái hiện hình ảnh các mẹ, các dì trong “Đội quân tóc dài” năm xưa trực tiếp cầm súng chiến đấu, làm giao liên, trinh sát, quân báo, xây dựng làng chiến đấu; dù bị địch bắt, tù đày, tra tấn vẫn giữ trọn khí tiết cách mạng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Đông Nam bộ nói riêng luôn để lại dấu ấn sâu đậm bằng lòng yêu nước, đức hy sinh và những cống hiến to lớn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình

Những ký ức về một thời “mưa bom, bão đạn”, hình ảnh các mẹ, các dì miền Đông Nam bộ kiên trung bám đất, giữ làng, nuôi giấu cán bộ, cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc sẽ mãi là niềm tự hào của các thế hệ hôm nay.

Đại tướng nhấn mạnh, trong chiến tranh cũng như thời bình, các thế hệ phụ nữ luôn phát huy phẩm chất kiên cường, nhân hậu, đảm đang, góp sức cùng quê hương, đất nước vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi các dì, các chị nguyên là cán bộ c ơ quan Hội Phụ nữ g iải phóng khu Đông Nam bộ

Các đại biểu dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm

Trước đó, tối 22 và sáng 23-5, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động: dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 5; tham quan doanh trại, giao lưu truyền thống...

