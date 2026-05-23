Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

SGGPO

Ngày 23-5, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: TTXVN

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa; dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

* Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Tại các điểm đến, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ lòng thành kính và nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã lựa chọn; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

VĂN THẮNG

