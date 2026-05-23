Phường Tân Sơn Hòa trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Ngày 23-5, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

Đợt này, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa có 56 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 20 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc và Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Hòa Trần Minh Vũ trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Phường Tân Sơn Hòa cũng biểu dương, khen thưởng 27 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những tập thể, cá nhân âm thầm cống hiến; đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, cùng chung tay xây dựng phường hạnh phúc.

Đại biểu tham dự chương trình

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc bày tỏ tin tưởng, các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng; tập thể, cá nhân được tuyên dương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đóng góp tâm huyết, trí tuệ để xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

CẨM TUYẾT