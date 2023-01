Tổ liên gia an toàn PCCC kịp thời dập tắt vụ cháy trong khu dân cư

Ngày 15-1, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, Tổ liên gia an toàn PCCC khu phố 6, phường Tân Hưng Thuận đã kịp thời phá cửa dập tắt cháy ở căn nhà trên đường Song Hành và giúp 5 người trong gia đình thoát nạn ra ngoài an toàn.