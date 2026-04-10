Tối ưu nguồn lực để bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu, địa phương phải xác định rõ các vị trí công việc được phép thực hiện hợp đồng với tinh thần xuyên suốt là tinh gọn nhưng hiệu quả, không máy móc tăng biên chế mà phải tối ưu hóa nguồn lực hiện có

Chiều 10-4, Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy phường Tam Thắng. Nội dung làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng ủy phường đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hệ thống chính trị phường Tam Thắng từng bước kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đảng bộ phường Tam Thắng hiện có 71 tổ chức đảng với hơn 5.400 đảng viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì hoạt động nền nếp, bám sát cơ sở, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách của toàn phường hiện có 11 người làm việc tại các cơ quan, đơn vị và 63 người tại 25 khu phố, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, công tác đoàn thể của địa phương. Tuy nhiên, một số trường hợp cần tiếp tục được đào tạo, bố trí phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp được Đảng ủy phường quan tâm. Trên địa bàn phường hiện có gần 2.000 doanh nghiệp với hơn 19.900 lao động; thành lập 22 tổ chức đảng với 720 đảng viên, từng bước phát huy vai trò trong sản xuất, kinh doanh và chăm lo người lao động.

Phát biểu kết luận, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị phường Tam Thắng. Phường là địa bàn có nhiều tổ chức Đảng và đông đảng viên song vẫn phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chia sẻ, việc triển khai mô hình mới có nhiều thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi địa phương phải rà soát, đánh giá toàn diện vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng không chuyên trách, cùng khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng bộ phận.

Trong đó, đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục phân công công việc cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để những người hoạt động không chuyên trách phát huy năng lực. Dựa vào tình hình thực tế, phường phải xây dựng phương án sắp sắp xếp nhân sự khoa học, bảo đảm chặt chẽ về quyền lợi và chính sách.

Liên quan đến việc ký hợp đồng theo Nghị định 173, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ, sớm có hướng dẫn cụ thể để địa phương áp dụng đúng quy định. Phường cần xác định rõ các vị trí công việc cụ thể được phép thực hiện hợp đồng như các dự án số hóa, công nghệ thông tin... nhằm hỗ trợ bộ máy chính quy.

"Tinh thần xuyên suốt là tinh gọn nhưng hiệu quả, không máy móc tăng biên chế mà phải tối ưu hóa nguồn lực hiện có", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Về biên chế, đồng chí thông tin Thành ủy TPHCM tạm giao biên chế năm 2025, nhưng Trung ương chưa giao bổ sung cho địa phương. Do đó, trước các đề xuất tăng biên chế của các địa phương thì chưa có cơ sở xem xét. Tuy nhiên, đồng chí khẳng định, thành phố tiếp tục nghiên cứu các quy định của Trung ương để triển khai phù hợp.

Đồng chí cũng lưu ý địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, linh hoạt áp dụng các cơ chế phù hợp để giảm tải áp lực công việc.

