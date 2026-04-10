Có cơ chế đãi ngộ giáo dục và y tế cụ thể để tránh tiêu cực, quyền lợi học sinh và bệnh nhân được bảo đảm

Trong buổi thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội sáng 10-4, Đại biểu Quốc hội (ĐB) Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) đã nêu lên câu chuyện trong ngành giáo dục và y tế, đề xuất phải xây dựng cơ chế về tài chính cụ thể.

Theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan, vừa qua, Tòa án nhân dân khu vực 1 Hà Nội đã kết tội bị cáo Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. ĐB Phạm Khánh Phong Lan trăn trở, không bàn về chuyên môn nhưng cần nói về cái tình. "Chúng ta luôn nói giáo dục, y tế là cao quý. Nếu đãi ngộ giáo dục và y tế tốt thì khó xảy ra những chuyện đau lòng như vậy".

ĐB Phạm Khánh Phong Lan thảo luận ở tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ĐB, trong câu chuyện này, phụ huynh không ai thưa kiện, chuyện đã xảy ra nhiều năm. Nhu cầu học thêm là chính đáng và giá cả là thỏa thuận giữa các bên. Liên hệ tới ngành y tế, ĐB Phong Lan đặt câu hỏi, hiện nay ai đại diện cho bao nhiêu bệnh nhân có bảo hiểm y tế khi vào cơ sở y tế mà vì lý do bất khả kháng không có thuốc, không có vật tư y tế, phải tự bỏ tiền túi chi trả. "Mặc dù có ý kiến đề nghị Bảo hiểm xã hội đền bù nhưng hầu như chưa đi đến đâu. Bệnh nhân chịu thiệt thòi nhưng họ không thưa kiện, chỉ phản ánh với đại biểu Quốc hội", ĐB Phong Lan chia sẻ.

Thảo luận tiếp, ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, nếu đã gọi là bảo vệ quyền lợi người yếu thế, học sinh, người bệnh thì phải làm cho hết chứ không thể nghiêng về một bên. Quan trọng nhất là phải xây dựng cơ chế về tài chính. Nữ ĐB hy vọng với những nghị quyết, cơ chế đột phá đã ban hành sẽ được triển khai hiệu quả để dần khắc phục, không để xảy ra tình trạng tương tự như câu chuyện giáo dục nói trên.

Liên quan tới câu chuyện của Trường THCS Ba Đình, theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2013-2014, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức là 15.000 đồng/tiết/học sinh. Theo cáo buộc, từ tháng 12-2013 đến 5-2014, Trường THCS Ba Đình đã thu hơn 2 tỷ đồng của học sinh 24 lớp thuộc khối 7, 8, 9, trong đó số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng. Để hợp thức hóa việc thu mức cao hơn, hiệu trường đã chỉ đạo kế toán lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

GIA KHÁNH