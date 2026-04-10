Thi đua thực chất, thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 9-4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (trước đây); Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM….

Khơi dậy động lực phát triển

Năm 2025, các phong trào thi đua tại TPHCM tiếp tục được triển khai hiệu quả, bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động đến các tập thể, cá nhân ẢNH: VIỆT DŨNG

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Võ Minh Thành chia sẻ, hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, ngành KH-CN TPHCM xem đây là “mặt trận thi đua” trọng tâm. Từ đó, toàn ngành đã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với nhiều kết quả cụ thể. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2026, ngành KH-CN TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thi đua trên các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế thử nghiệm, thu hút nguồn lực xã hội và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản trị đô thị, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Trên lĩnh vực báo chí - truyền thông, Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) cho biết, ngay từ đầu năm 2025, báo đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, tập trung lan tỏa các điển hình tiên tiến. Nội dung tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số, góp phần đưa tinh thần thi đua đến gần hơn với bạn đọc.

Báo SGGP lựa chọn cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, kể những câu chuyện thi đua bằng dữ liệu và hình ảnh sinh động. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa rộng rãi, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động báo chí, phát hiện điển hình từ cơ sở và tăng hiệu ứng lan tỏa qua các giải thưởng cũng được chú trọng.

Theo nhà báo Phạm Văn Trường, trong năm 2026, Báo SGGP xác định phương châm tuyên truyền là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Trong đó, “đột phá” là tiên phong phản ánh những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số; còn “lan tỏa” là đưa những kết quả thực chất của phong trào thi đua và đổi mới sáng tạo đến đông đảo bạn đọc, góp phần tạo nên “luồng sinh khí mới” cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 87 Huân chương của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân. Cụ thể, trao 1 Huân chương Độc lập hạng nhất cho 1 tập thể, 1 Huân chương Độc lập hạng ba cho 1 cá nhân; 13 Huân chương Lao động hạng nhất cho 1 tập thể và 12 cá nhân; 36 Huân chương Lao động hạng nhì cho 36 cá nhân; 36 Huân chương Lao động hạng ba cho 2 tập thể và 34 cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; Cờ Thi đua của UBND TPHCM cho 18 tập thể.

Thi đua tạo bứt phá

Phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực quan trọng góp phần phát triển thành phố. Đồng chí nhận xét những sáng kiến từ cơ sở được nhắc lại trong các tham luận trình bày tại hội nghị của Sở KH-CN và Báo SGGP đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huân chương Lao động đến các tập thể, cá nhân ẢNH: VIỆT DŨNG

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của cả nước. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, để đạt mục tiêu này phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục đổi mới, đồng bộ, thực chất, hướng vào các đột phá lớn của thành phố. Thi đua phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị đô thị, hiệu quả đầu tư công; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Theo đó, thành phố tạo đột phá về thể chế và kỷ luật thực thi công vụ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động, mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể.

Đồng thời tổ chức phong trào thi đua theo trục tăng trưởng và năng suất, tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng chí yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có cơ chế kiểm đếm, đánh giá định kỳ; thi đua tạo ra giá trị thực chất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng chung.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao cờ thi đua của UBND TPHCM đến tập thể

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong huy động và sử dụng nguồn lực, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, khơi thông hiệu quả các nguồn lực về đất đai, tài chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng nâng cao chất lượng tăng trưởng dựa trên nền tảng KH-CN, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức; nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. Thành phố khuyến khích, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn cho ngân sách và xã hội…

Tại hội nghị, hơn 400 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc TPHCM cam kết thi đua năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn khẳng định, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM các cấp quyết tâm hành động, biến thi đua thành động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa chủ đề năm của thành phố.

Trong đó, tập trung thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2026. Đồng thời thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; thi đua thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng thành phố nghĩa tình…

Theo Hiệp Hội doanh nghiệp TPHCM, sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển”, đổi mới sáng tạo đã trở thành yêu cầu tự thân trong tư duy quản trị, trong tổ chức sản xuất và trong cách doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Đây chính là kết quả có ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào. Đặc biệt, giai đoạn 2023-2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của doanh nghiệp thành phố từ “số hóa hỗ trợ” sang “vận hành trên nền tảng số”. Cùng với đó, phong trào đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025 góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của cộng đồng doanh nghiệp thành phố không chỉ về quy mô mà còn về chiều sâu công nghệ, qua đó thúc đẩy hình thành lớp doanh nhân mới với tư duy số, tư duy xanh và tinh thần trách nhiệm xã hội. Còn tại phường Vũng Tàu, trong đợt thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường Vũng Tàu đã tổ chức đợt thi đua cao điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của phường. Trong đó, phường chú trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân. Từ đó, đợt thi đua cao điểm đã góp phần thúc đẩy hoàn thành và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu chăm lo đời sống người dân.

NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG