Đề xuất chuyển công chức đối với nhân sự không chuyên trách có năng lực

Phường Tân Hưng (TPHCM) đề xuất cho phép chuyển công chức đối với nhân sự không chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu địa bàn để tiếp tục phục vụ sau ngày 31-5-2026.

Ngày 23-10, tổ công tác số 5 do đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm tổ trưởng, làm việc với phường Tân Hưng và phường Tân Thuận về kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc

Cán bộ, công chức quá tải

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 phường nêu khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nổi bật là tình trạng thiếu biên chế trong khi khối lượng công việc phát sinh lớn.

Trong đó, phường Tân Thuận có dân số 148.090 người, 102 tổ chức đảng với 2.600 đảng viên, nên nhiệm vụ rất nhiều trong khi khung biên chế mỏng. Phường kiến nghị điều chỉnh khung biên chế theo Hướng dẫn 31 của Ban Tổ chức Trung ương trên cơ sở vị trí việc làm, có tính đến quy mô dân số, số lượng đảng viên và đặc thù địa bàn để đáp ứng yêu cầu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận Hàng Thị Thu Nga phát biểu tại buổi làm việc

Phường Tân Hưng cũng có dân số đông, nhiều chung cư, cơ sở giáo dục và y tế... Trung tâm phục vụ hành chính công của phường mỗi ngày tiếp nhận hơn 200 hồ sơ thủ tục hành chính, gây áp lực lớn cho cán bộ, công chức. Phường đề xuất cho phép chuyển công chức đối với nhân sự không chuyên trách có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu địa bàn để tiếp tục phục vụ sau ngày 31-5-2026.

Phường Tân Thuận nêu khó khăn khi tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến giữa Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chưa trùng khớp về số liệu. Vẫn còn tình trạng trên Cổng DVC quốc gia thể hiện hồ sơ quá hạn xử lý nhưng thực tế hệ thống giải quyết TTHC không thể hiện hồ sơ quá hạn. Một số hồ sơ được xử lý đúng quy định nhưng vẫn bị tính là quá hạn. Phường kiến nghị sớm thực hiện việc đồng bộ dữ liệu nhằm phản ánh đúng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đại diện Sở KH-CN trả lời, TPHCM đã có kiến nghị về vấn đề này. Trước mắt, để đảm bảo vận hành, khi phát sinh tình huống, phường thực hiện xuất dữ liệu và phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM báo cho đơn vị quản lý Cổng DVC quốc gia cập nhật. TPHCM đã cấp tài khoản cho các phường để thao tác xuất dữ liệu.

Đề xuất xã hội hóa chỉnh trang nhà ven kênh rạch

Báo cáo với tổ công tác, đồng chí Nguyễn Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng cho biết, địa bàn phường hiện có nhiều nhà lụp xụp ven kênh rạch, cần quyết liệt chỉnh trang trong thời gian tới.

“Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 di dời 50% số nhà trên và ven kênh rạch, tương đương khoảng 20.000 căn. Riêng ở phường Tân Hưng có khoảng 2.000 căn, nếu di dời nhanh sẽ đóng góp chung cho thành phố con số khá lớn”, đồng chí Nguyễn Đức Trí cho biết.

Đồng chí Nguyễn Đức Trí nêu kiến nghị

Hiện nay, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 2988 phê duyệt Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025-2030 theo phương thức đầu tư công. Đảng bộ phường cũng có Nghị quyết xác định trọng tâm hoàn chỉnh chỉnh trang khu vực cảng sông Ông Lớn và Sông Tân.

Tuy nhiên, sau hợp nhất, ngân sách của thành phố còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu sớm hoàn thành chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường là cấp thiết. Vì vậy, phường Tân Hưng kiến nghị UBND TPHCM cho phép giới thiệu nhà đầu tư theo phương thức mời gọi xã hội hóa và cho phép chủ đầu tư phối hợp điều chỉnh quy hoạch tại khu vực chỉnh trang đô thị.

Tổ công tác nghe giới thiệu về ứng dụng quản lý của phường Tân Hưng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng ghi nhận nỗ lực của 2 phường trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với các khó khăn về biên chế, đồng chí đề nghị 2 địa phương tổng hợp nhu cầu, vị trí cần bổ sung để báo cáo về thành phố.

Về cơ sở vật chất, các khu phố chưa có trụ sở hoặc phải dùng chung, các địa phương cần chủ động, linh hoạt sắp xếp, bố trí phù hợp. Đồng thời, rà soát toàn diện quỹ đất công và hệ thống trụ sở hiện hữu, cập nhật hiện trạng, pháp lý và nhu cầu sử dụng, từ đó chủ động đưa vào phương án sử dụng, cải tạo hoặc chuyển đổi công năng phù hợp. Mục tiêu là tận dụng tối đa tài sản công, tránh bỏ trống, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí cũng yêu cầu 2 phường quan tâm dự án chống ngập, thường xuyên kết nối và báo cáo với các đơn vị phụ trách hạ tầng, thoát nước... Riêng đối với nhà ở trên và ven kênh rạch, phường Tân Hưng cần chủ động đề xuất lộ trình và phương án phù hợp để TPHCM có cơ sở rà soát, ban hành giải pháp thống nhất, bảo đảm hài hòa mục tiêu chỉnh trang đô thị, an sinh và phát triển bền vững.

THU HOÀI