Giao ban quán triệt quan điểm, chủ trương, yêu cầu trọng tâm đối với công tác nội chính

Chiều 10-4, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn, thư trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hoàn Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính. Ảnh: VĂN MINH

Đây là hội nghị giao ban công tác đầu tiên giữa Ban Nội chính Thành ủy TPHCM với các Đảng ủy xã, phường, đặc khu của thành phố kể từ sau sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Trong lĩnh vực nội chính Đảng, qua thực tiễn công tác tại cơ sở thời gian qua đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ. Vì vậy, hội nghị lần này nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt cụ thể hơn các nội dung nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác nội chính Đảng.

Đồng thời, nắm vững các phương pháp triển khai, công tác phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu và phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn TPHCM trong công tác nội chính.

Theo đó, các đại biểu được quán triệt những quan điểm, chủ trương, yêu cầu trọng tâm đối với công tác nội chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp; tiếp công dân và xử lý đơn, thư trong giai đoạn hiện nay. Nội dung tập trung gắn với yêu cầu thực tiễn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những cách làm hay, giải pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị cũng dành thời gian hướng dẫn, thống nhất về nghiệp vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp; tiếp công dân và xử lý đơn, thư tại cấp ủy cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương chia sẻ những văn bản mới, những thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính.

