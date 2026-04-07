Nghiên cứu chính sách đặc thù cho người hoạt động không chuyên trách

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng. TPHCM sẽ không để lãng phí nguồn lực này và đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp.

Ngày 7-4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quý 1-2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị TPHCM có giải pháp bố trí, sắp xếp hoặc xem xét tuyển dụng lại những trường hợp đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sẽ kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước ngày 31-5).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố hiện còn khá lớn, trong khi nhu cầu tuyển dụng vào biên chế lại rất hạn chế.

Trước thực tế đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy và ổn định đội ngũ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi thêm, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhìn nhận, hiện có những trường hợp làm việc rất hiệu quả, có năng lực, nhưng lại không đủ điều kiện để tuyển dụng vào biên chế. Theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành, nếu những trường hợp này phải nghỉ việc thì rất đáng tiếc.

Vì vậy, đồng chí cho rằng cần sớm có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Nội vụ đối với nhóm trường hợp này, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho cơ sở. Thời gian tới, HĐND TPHCM cũng sẽ nghiên cứu để có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan vấn đề này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, qua khảo sát thực tế tại một số địa phương, vẫn còn tình trạng đề xuất giữ lại người hoạt động không chuyên trách nhưng chưa xây dựng được phương án bố trí công việc cụ thể.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó, đồng chí lưu ý, trong quá trình rà soát, đánh giá năng lực, các địa phương cần tính toán kỹ lưỡng phương án sử dụng, bố trí công việc phù hợp với từng trường hợp; bảo đảm người được giữ lại phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh tình trạng giữ lại nhưng không phát huy hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách là nguồn lực quan trọng của địa phương và của thành phố.

TPHCM sẽ không để lãng phí nguồn lực này, mà đang xây dựng phương án sử dụng, bố trí phù hợp đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu công việc. Các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thành phố sẽ xem xét, giải quyết chế độ theo đúng quy định.

Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, việc đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.

Chủ động tham gia những việc lớn của TPHCM Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, thời gian tới, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, đòi hỏi sự chủ động và quyết liệt trong triển khai. Theo đó, các đơn vị cần phát huy vai trò đi trước, làm trước những phần việc gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, như chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng hệ thống trường lớp… Qua đó góp phần tạo nền tảng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư đã giao cho TPHCM, nhất là giải quyết các vấn đề cấp bách như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước và xây dựng thành phố không ma túy.

VĂN MINH