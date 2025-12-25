Tôn vinh, lan tỏa những tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 25-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025”, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trên toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Cùng dự chương trình có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 trên toàn quốc.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo thực hiện nhằm tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, hòa chung trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữa hàng triệu tấm gương điển hình của cả nước về học tập, làm theo Bác, hàng chục điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình hôm nay, đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, vì nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình hôm nay, cũng như những tấm gương điển hình trong cả nước, những tập thể, cá nhân hàng ngày, hàng giờ học tập, làm theo Bác, thực hiện khát vọng của Bác bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và bền bỉ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư nêu rõ, với những thành tựu vĩ đại sau gần 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam; với bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng; với sức mạnh to lớn của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít khó khăn, thử thách.

Hơn bao giờ hết, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao giấy chứng nhận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao biểu trưng cho các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu nêu gương bằng hành động cụ thể, kết quả thực chất, thật sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình thực hiện khát vọng của Bác Hồ kính yêu.

Phát huy truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên không ngừng, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Chúng ta nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành công một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chụp ảnh cùng các cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao giấy chứng nhận, đồng chí Trần Cẩm Tú trao biểu trưng của chương trình cho các cá nhân, tập thể điển hình.

VĨNH XUÂN