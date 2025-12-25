Gần 2.300 ý kiến kiều bào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 25-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 36).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36, ngày 25-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh, từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, khoảng 80% bà con sinh sống ở các nước phát triển, có vai trò, vị thế được đánh giá cao tại sở tại và trên các diễn đàn quốc tế.

Hàng năm, kiều bào gửi về nước khoảng 15 tỷ USD kiều hối. Bà con từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư về nước 457 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,729 tỷ USD tại 26/34 địa phương trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Hoạt động giữ gìn, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam, nhất là tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh, đặc biệt, ngày 8-9 hàng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt.

Vừa qua, chỉ trong thời gian ngắn, đã có gần 2.300 lượt ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới cho dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cho thấy rõ khát vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đồng hành và góp phần kiến thiết tương lai đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chăm lo và phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng trân trọng biểu dương những kết quả quan trọng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài cùng những đóng góp, cống hiến tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, trên cơ sở những yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đảng và Nhà nước kỳ vọng rất lớn vào sự đồng tình, ủng hộ, chung tay của toàn thể nhân dân, đồng bào trong và ngoài nước nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì nghiên cứu, gấp rút kiến nghị xây dựng văn bản chỉ đạo mới đủ tầm đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, cần hoàn thiện thể chế, chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục tạo điều kiện để kiều bào tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của bà con; quan tâm tiếp nhận, phản hồi các sáng kiến, ý tưởng, hiến kế của kiều bào...

Các bộ, ngành, địa phương cần mở rộng và đa dạng hóa chương trình kết nối người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm; hình thành mạng lưới và dữ liệu cộng đồng về khoa học công nghệ, doanh nhân, văn hóa, tiếng Việt, chuyên gia pháp lý; có chế độ ưu đãi thu hút trí thức, chuyên gia người Việt Nam; phát triển kênh thông tin về đầu tư, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong kết nối đầu tư vào Việt Nam...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng và công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn và các vùng chiến sự, thiên tai.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, ngày càng gặt hái những thành công mới; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và phát triển ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập.

BÍCH QUYÊN