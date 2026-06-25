Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine Saadi Salama

Ngày 25-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Nhà nước Palestine và Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng sự gắn bó, hiểu biết và những tình cảm đặc biệt mà Đại sứ Saadi Salama dành cho Việt Nam trong hơn 40 năm qua, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine; chia sẻ trước những khó khăn, mất mát mà nhân dân Palestine đang phải trải qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam, trong khả năng của mình, luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Nhà nước và nhân dân Palestine; ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho tiến trình hòa bình Trung Đông trên cơ sở giải pháp hai Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama ngày 25-6. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Saadi Salama cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, cho rằng lập trường chính nghĩa, công bằng của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc tái thiết Dải Gaza, cũng như thúc đẩy tìm kiếm giải pháp bền vững, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Đại sứ Saadi Salama xúc động chia sẻ niềm tự hào được gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm, kể từ lần đầu tiên sang Việt Nam học tập và sau này trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine Saadi Salama. Ảnh: TTXVN

Đại sứ khẳng định sẽ luôn mang theo “Câu chuyện Việt Nam” như nguồn cảm hứng cho đất nước và nhân dân Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời cho biết, trên bất cứ cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục dõi theo, đóng góp vào việc mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Palestine và các nước Ả-rập.

BÍCH QUYÊN