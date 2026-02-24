Tổng Bí thư Tô Lâm: Bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm sự liên tục

Sáng 23-2, nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ năm 2026, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức gặp mặt “Mừng Đảng - Mừng Xuân” và chúc tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt; cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ; đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm, chúc tết Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực không kể thời gian, sớm tối của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc...

Tin liên quan Công nhân phấn khởi trở lại TPHCM làm việc

TTXVN