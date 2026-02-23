Công nhân phấn khởi trở lại TPHCM làm việc

Trong ngày làm việc đầu năm, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đón hơn 90% lao động trở lại nhà xưởng. Người lao động trở lại làm việc với tâm thế phấn khởi khi doanh nghiệp tổ chức họp mặt đầu xuân, lì xì mừng năm mới để tạo không khí vui tươi, rộn rã.

Tại khu vực Bình Dương (trước đây) có khoảng 3.560 Công đoàn cơ sở với 773.690 đoàn viên (trên tổng số 830.000 lao động). Tổ Công tác quản lý địa bàn số 9 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM cho biết, đã có khoảng 90% doanh nghiệp tại khu vực Bình Dương khai trương làm việc trong ngày mùng 7 tết.

Trong ngày, khoảng 70% công nhân trong số 4.200 lao động của Công ty TNHH Diamond Việt Nam (phường Bến Cát) cũng đã trở lại nhà máy.

Còn tại Cụm sản xuất công nghiệp An Thạnh, phường Thuận An (TPHCM), không khí sản xuất tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng rất nhộn nhịp. Hàng ngàn công nhân trở lại nhà máy làm việc trong tâm thế phấn khởi.

Gần 7.000 công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (TPHCM) trở lại nhà máy trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: MINH DUY

Ông Mai Văn Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Công ty Shyang Hung Cheng, cho biết đã có khoảng 6.900 trên tổng số 7.300 công nhân trở lại làm việc. “Vẫn còn một số ít lao động đang nghỉ phép thêm, nhưng với quân số hiện tại, chúng tôi hoàn toàn chủ động cho các kế hoạch sản xuất”.

Công nhân Công ty TNHH Diamond Việt Nam nhận lì xì may mắn ngày làm việc đầu năm. Ảnh: TÂM TRANG

Trong ngày 23-2, không khí sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Bàu Bàng (TPHCM) đã sôi động trở lại. Theo báo cáo nhanh của Công đoàn xã Bàu Bàng, toàn xã hiện có 96 doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn với tổng số 25.496 công nhân, lao động; trong đó có 23.482 đoàn viên công đoàn. Lực lượng lao động chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, gia công, chế biến và một số đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tính đến 10 giờ cùng ngày, số công nhân lao động trở lại làm việc trên địa bàn xã Bàu Bàng đạt hơn 45%. Các doanh nghiệp có đông lao động như: Công ty TNHH HTL Furniture, Công ty TNHH Omega Smart Home Việt Nam, Công ty TNHH Arneplant Việt Nam… Trong ngày đầu năm, có 15/96 doanh nghiệp tổ chức gặp mặt đầu xuân, lì xì cho công nhân với mức từ 100.000 đến 200.000 đồng/người.

Công nhân Công ty TNHH Motomotion Việt Nam trở lại nhịp làm việc sau tết. Ảnh: TÂM TRANG

Còn tại Công ty CP In số 7 (KCX Tân Tạo, TPHCM), đến ngày 23-2, 100% lao động đã trở lại nhà máy làm việc. Công ty lì xì mỗi người 1 triệu đồng và tổ chức nhiều trò chơi với những phần quà may mắn đầu năm.

Nhiều nhà xưởng đã đón hơn 90% lao động trở lại làm việc. Ảnh: TÂM TRANG

Trong khi đó, ở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM) - doanh nghiệp có lực lượng công nhân đông nhất khu vực phía Nam, số công nhân trở lại nhà máy làm việc trong ngày 23-2 đạt hơn 88%. Theo đại diện công đoàn công ty này, số công nhân chưa đến nhà máy chủ yếu ở miền Trung và miền Bắc đang còn nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm.

Ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất TPHCM (HEPZA) cho biết, trong buổi sáng Mùng 7 Tết Bính Ngọ, có khoảng 50% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau những ngày nghỉ tết.

Tại Công ty CP Kỹ thuật và Xây lắp Minh Việt (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, TPHCM), không khí sản xuất nhanh chóng ổn định. Các dây chuyền vận hành đồng loạt, công nhân vào ca đúng giờ, nhịp làm việc khẩn trương nhưng nền nếp. Ban lãnh đạo và công đoàn cũng tổ chức gặp mặt, lì xì lấy may đầu năm cho người lao động.

80% công nhân Công ty CP Kỹ thuật và Xây lắp Minh Việt trở lại làm việc trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết. Ảnh: TRÚC GIANG

Công ty CP Kỹ thuật và Xây lắp Minh Việt có hơn 400 lao động, trong ngày đầu năm đã có trên 80% công nhân trở lại làm việc. Số còn lại, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, dự kiến có mặt đầy đủ vào mùng 8, mùng 9 tết. Tỷ lệ công nhân quay lại cao giúp doanh nghiệp bảo đảm tiến độ đơn hàng ngay từ đầu năm.

Công nhân Công ty Cổ phần Bao bì Quang Minh trong ngày làm việc đầu năm. Ảnh: TRÚC GIANG

Tại Công đoàn Doanh nghiệp chế xuất Nitori, Chi nhánh TPHCM (KCN Phú Mỹ 3), đã có hơn 90% trong tổng số 4.400 công nhân đi làm trở lại.

Theo Tổ công tác quản lý địa bàn số 5 LĐLĐ TPHCM, đến ngày 23-2, khoảng 92% doanh nghiệp khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu đồng loạt sản xuất trở lại, với gần 95% người lao động đi làm. Nhiều đơn vị tổ chức gặp mặt đầu năm, lì xì cho công nhân. Số lao động chưa trở lại làm việc chủ yếu thuộc các doanh nghiệp ngành giày da, may mặc ít đơn hàng; chế biến thủy sản, xây dựng chưa đủ nguyên liệu sản xuất. Một số trường hợp được tạo điều kiện nghỉ phép năm kéo dài. Dự kiến đến mùng 10 tết (ngày 26-2), 100% lao động sẽ trở lại làm việc.

TÂM TRANG - TRÚC GIANG - THÁI PHƯƠNG - MINH DUY