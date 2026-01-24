Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảng phải tiếp tục đổi mới

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh - truyền hình trong nước và quốc tế.

Mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng

Phát biểu mở đầu họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thông báo với các phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng của dân tộc. Đại hội thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện và chương trình hành động, mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là những đại diện tiêu biểu, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao, bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước khóa XIV là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Không phải đổi mới lần 1, lần 2

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, những điểm mới trong Đại hội lần này đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự tiếp tục của quá trình đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp đổi mới 40 năm. Đây là sự nghiệp của Đảng, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, sự nghiệp đổi mới này còn phải tiếp tục. Đất nước muốn phát triển được, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của mình cũng như mang lại sự phát triển cho đất nước, sự ấm no hạnh phúc của nhân dân, thì phải tiếp tục đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin, gần đây có ý kiến cho rằng đổi mới lần 1, lần 2, nhưng “quan điểm của chúng tôi đã thống nhất là sự nghiệp đổi mới của Đảng phải liên tục, trên cơ sở những thành quả đã giành được, phải tiếp tục sự nghiệp đổi mới, cũng không phải đổi mới lần 1, lần 2 hoặc đổi mới giai đoạn này, giai đoạn kia”. Theo Tổng Bí thư, mỗi giai đoạn có những yêu cầu, đặc điểm, mục tiêu khác nhau thì phải có những trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư cho biết, thời điểm lịch sử, bối cảnh mới đòi hỏi phải có tầm nhìn mới. Tầm nhìn của Việt Nam không chỉ đến năm 2045 mà còn tổng kết 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Con đường 100 năm qua, Việt Nam đã thực đúng theo Cương lĩnh Đảng đã nêu ra và đạt nhiều thành quả vĩ đại. Đây là nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải thực hiện, để đến năm 2031, sẽ tổng kết quá trình 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng tầm nhìn đến 100 năm sau, vào năm 2130. Đây là tầm nhìn rất dài, nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm thực hiện, không phải chỉ là tư duy nhiệm kỳ. Một điểm mới nữa, phải xây dựng mô hình phát triển đất nước để đáp ứng được yêu cầu phát triển, trong đó phải thay đổi mô hình tăng trưởng.

Thực hiện văn hóa liêm chính

Trao đổi về việc phải làm gì để sớm để đưa nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, theo Tổng Bí thư, bài học kinh nghiệm trước đây, việc tổ chức thực hiện luôn luôn là khâu yếu. Nghị quyết rất hay nhưng đi vào cuộc sống lại rất khó. Do đó, nghị quyết lần này sẽ thiên về hành động để đưa nhanh các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, nhanh chóng mang lại hiệu quả để nhân dân có thể nhìn thấy được, thụ hưởng được; qua đó, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tổng Bí thư cho biết, ngay trong ngày 23-1, Bộ Chính trị khóa XIV đã ban hành chỉ thị đầu tiên về tuyên truyền và triển khai ngay nghị quyết Đại hội. Từng tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp đều phải có những chương trình hành động cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm triển khai, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như việc phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Song song với đó là thiết kế cơ chế kiểm tra giám sát, thưởng phạt nghiêm minh những trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện; thực hiện văn hóa liêm chính, công vụ, khoa học, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao.

Quốc phòng, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu Trả lời câu hỏi phóng viên quốc tế về việc thực hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với những vấn đề của thế giới và khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đã nâng cấp vai trò quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam lên tầm mức quan trọng hơn. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác so với trước đây. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, sức lực, trách nhiệm để tham gia vào những vấn đề của khu vực và thế giới ngày càng chặt chẽ. Việt Nam tiếp tục chung tay phối hợp cùng với các nước và thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế, đóng góp thiết thực vào kiến tạo hòa bình và đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

PHAN THẢO - BẢO VÂN