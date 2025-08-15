Chiều 14-8, theo đề nghị của phía Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen để trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và một số nội dung hai bên cùng quan tâm; rà soát, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Campuchia đã đạt được trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Campuchia; hoan nghênh những tiến triển tích cực mà Campuchia và Thái Lan đạt được liên quan đến vấn đề biên giới giữa hai nước. Chủ tịch Hun Sen bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các vấn đề tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

TTXVN