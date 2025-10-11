Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Sáng 11-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến ngày 11-10-2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un.

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Triều Tiên có: Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Song Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Sáng 9-10-2025, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì Tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể về tình hình mỗi nước, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đã cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ Lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ. Hai Nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước. Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn khu vực của ASEAN…

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Trước đó, tối 10-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2025) tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì buổi lễ.

Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành. Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng. Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự Lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định, Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; đồng thời bày tỏ nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10-10-1945. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã họp 8 kỳ Đại hội, chủ trương chung khẳng định kiên trì nguyên tắc Đảng Lao động Triều Tiên là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo duy nhất; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thông qua tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố vững chắc hơn nữa tổ chức Đảng tại cấp cơ sở, cải thiện một cách cơ bản về hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng theo hướng gần gũi với người dân và sát với thực tiễn…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào tháng 1-2021, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã khẳng định tinh thần “tự lực tự cường, tự cung tự cấp” và yêu cầu xây dựng nền kinh tế có lộ trình, ổn định, không phụ thuộc vào bên ngoài; tập trung phát triển ngành công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa chất, coi trọng phát triển nông nghiệp.

Theo đường lối đề ra tại Đại hội Đảng VIII, Triều Tiên tập trung phát triển kinh tế - xã hội thông qua chính sách “lấy người dân làm trung tâm”; tiếp tục ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp thiết như nhà ở, lương thực.

Quảng trường Kim Nhật Thành nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, được khánh thành vào năm 1954 và được đặt theo tên Chủ tịch Kim Nhật Thành - Lãnh tụ sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới, có sức chứa hơn 100.000 người. Trên mái các tòa nhà xung quanh quảng trường được lắp giá đỡ để trưng các biểu ngữ khẩu hiệu. Đây cũng là nơi tổ chức các cuộc duyệt binh, diễu hành, các buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn.

Theo TTXVN