Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10.

Chuyến thăm nhiều ý nghĩa

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí

Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chiến lược quan trọng. Sự kiện diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.

Chuyến thăm có 3 ý nghĩa trọng tâm. Thứ nhất, đây là minh chứng cho đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam - luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, sớm bày tỏ sự ủng hộ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Trong suốt những năm tháng khó khăn, hai nước luôn sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt kéo dài hơn 7 thập niên.

Thứ hai, chuyến thăm là dịp rất quan trọng để lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đặc biệt trong những lĩnh vực như y tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, hợp tác nông nghiệp.

Thứ ba, với tư cách là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn ủng hộ những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.

Giai đoạn phát triển mới

Đánh giá về quan hệ song phương, đồng chí Nguyễn Minh Vũ cho biết dù có những khó khăn khách quan do bối cảnh quốc tế, quan hệ Việt Nam - Triều Tiên vẫn phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi linh hoạt giữa lãnh đạo cấp cao, tiêu biểu là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 3-2019.

Các cơ chế hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa, y tế, hàng không, đầu tư và pháp lý tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân là điểm sáng nổi bật trong quan hệ hai nước.

Nhiều hoạt động trao đổi đoàn nghệ thuật, thể thao, phim ảnh và tham gia các sự kiện quốc tế tại Bình Nhưỡng được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025 dự kiến có hàng loạt chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm và hội thảo nhằm tôn vinh 75 năm quan hệ ngoại giao và củng cố tình cảm giữa hai dân tộc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo ra thành quả mới cho quan hệ giữa hai nước. Đây cũng là một dịp rất quan trọng để hai bên có thể chia sẻ một cách thực chất, chân thành, thẳng thắn về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm, cùng có những đóng góp trách nhiệm và xây dựng trong việc thúc đẩy đối thoại, giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới.

TTXVN