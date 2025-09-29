Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin tại cuộc tiếp, sáng 29-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Bày tỏ vui mừng được gặp lại và chào đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin cùng đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng để quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin tại cuộc tiếp, sáng 29-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn nước Nga phát triển ổn định, thịnh vượng và giữ vai trò quan trọng hơn, đóng góp cho các cơ chế hợp tác, việc bảo đảm an ninh, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; xây dựng một cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình đẳng, bao trùm, toàn diện, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp, sáng 29-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư cũng đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác liên nghị viện thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Duma Quốc gia Quốc hội Nga sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Vyacheslav Volodin cho biết, Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga, coi đây là một bước quan trọng để triển khai hiệu quả chuyến thăm Nga tháng 5-2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin phát biểu tại cuộc tiếp, sáng 29-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Vyacheslav Volodin cho biết trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có đại diện của tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Quốc hội Nga. Các đảng đều nhất trí cao trong việc ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy, thủy chung của Nga và sẵn sàng đóng góp tích cực nhất cho quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là kim ngạch thương mại giữ tốc độ tăng trên 20%; lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam năm sau cao gấp đôi năm trước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cũng khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ - kỹ thuật và y tế; khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai nước.

BÍCH QUYÊN