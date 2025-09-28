Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin trên cương vị Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước với độ tin cậy chính trị cao được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Lãnh đạo hai nước duy trì các chuyến thăm lẫn nhau, các cuộc tiếp xúc và tham gia các sự kiện đa phương do mỗi nước đăng cai tổ chức.
Chuyến thăm cho thấy hai nước coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, quyết tâm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; đồng thời thúc đẩy triển khai các định hướng lớn đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất.
Chuyến thăm góp phần tăng cường hợp tác giữa Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nói riêng, Quốc hội Liên bang Nga nói chung và Quốc hội Việt Nam - một trong những nội hàm hợp tác chính trị quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay sau khi đến Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.