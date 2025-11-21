Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tạo dựng hành lang pháp lý cho sự hợp tác ổn định, toàn diện và bền vững trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng với những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng và thành quả hợp tác nhiều năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác và thường xuyên trao đổi đoàn kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời chia sẻ ý kiến về quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như về tình hình khu vực và quốc tế, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. Ảnh: QUANG PHÚC

Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong việc phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên hiện thực hóa việc đưa hợp tác KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; và thúc đẩy hợp tác, xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng thế hệ tiếp theo và trung tâm dữ liệu, xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế để cùng tiến vào kỷ nguyên số về AI.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên mở rộng hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị và tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước; quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Hàn Quốc; hỗ trợ cho kiều dân Việt Nam trở thành Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 1992 cho đến nay, nhất là sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”; hợp tác thương mại hai nước tăng 170 lần, giao lưu nhân dân tăng 2.500 lần, đạt mốc 5 triệu lượt người thăm nhau trong năm 2024.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy phát triển thực chất hợp tác quốc phòng; cùng hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao lừa đảo trực tuyến tại khu vực; đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ, tháo gỡ một số khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam, qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian tới.

TRẦN BÌNH