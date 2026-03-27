Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn quốc tế

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng lãnh đạo các tập đoàn, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Tổng Bí thư hoan nghênh Hội đồng Kinh doanh châu Á tổ chức Diễn đàn Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội về chủ đề “Châu Á và tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu” trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và dịch chuyển rõ nét, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo nổi lên như hạ tầng mới của sản xuất và thương mại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định các tầm nhìn, định hướng dài hạn của Việt Nam, nhất là việc xác lập mô hình phát triển mới dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch và có tính dự báo cao; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên lợi thế đông dân và cơ cấu dân số vàng; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ đạo, “đi tắt đón đầu” trong tiếp cận, nắm giữ các công nghệ tiên tiến; phát triển xanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, xã hội xanh và toàn diện.

Trong tiến trình này, Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, được đối xử bình đẳng, được khuyến khích phát triển lâu dài, bền vững, hợp tác, liên kết và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc kiến tạo những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, xanh hơn, bền vững hơn và có khả năng chống chịu cao hơn; cam kết là đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm và điểm đến hấp dẫn trong mạng lưới kinh tế toàn cầu cũng như khu vực.

Tổng Bí thư cảm ơn, hoan nghênh các phát biểu, đề xuất thiết thực tại cuộc gặp, thể hiện sự quan tâm, hiểu biết, mong muốn của doanh nghiệp đối với thị trường, nền kinh tế Việt Nam; khẳng định sẽ động viên các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài, chỉ đạo các cơ quan Việt Nam từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

