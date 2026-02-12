ACCV ký biên bản ghi nhớ hợp tác với hai doanh nghiệp Hàn Quốc

Asia Clean Capital Vietnam (ACCV) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với hai doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam là Nosafood và Speed Vina, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc thúc đẩy nghiên cứu và triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System – BESS) kết hợp điện mặt trời áp mái (Rooftop Solar – RTS) tại Việt Nam.

Đại diện ACCV và các đối tác Hàn Quốc tại lễ ký kết MOU về hợp tác năng lượng

Theo nội dung MOU, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu và tiến tới triển khai các mô hình RTS kết hợp BESS nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng tính chủ động trong vận hành và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng, mô hình RTS + BESS được đánh giá là giải pháp toàn diện cho khối sản xuất – công nghiệp. Việc tích hợp hệ thống lưu trữ giúp doanh nghiệp giảm áp lực quá tải lưới điện vào giờ cao điểm buổi trưa, tối ưu việc sử dụng nguồn điện mặt trời tại chỗ, đồng thời ổn định nguồn cung điện và nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước biến động giá điện và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải carbon.

THÁI THẢO