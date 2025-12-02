Tổng thống Nga nhận tin chiến thắng từ Pokrovsk và Vovchansk

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1-12 cho biết , Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một sở chỉ huy quân sự và nghe báo cáo từ các tướng lĩnh cấp cao về kết quả chiến dịch thành công ở 2 thành phố Pokrovsk và Vovchansk.

Quân nhân Ukraine đứng trước những tòa nhà chung cư bị phá hủy ở Pokrovsk. Ảnh: Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov thông báo Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, “đã báo cáo với Tổng Tư lệnh (Tổng thống Putin) về việc giải phóng các thành phố Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) ở vùng Donetsk và Vovchansk thuộc vùng Kharkov, cũng như kết quả các hoạt động tấn công của quân đội ở những khu vực khác”.

Tuy vậy, giới chức Ukraine không thừa nhận Pokrovsk và Vovchansk đã thất thủ. Vovchansk là một trong những trung tâm phòng thủ quan trọng nhất của quân đội Ukraine ở khu vực phía Đông Kharkov. Việc đánh mất Vovchansk sẽ gây khó khăn rất lớn cho công tác hậu cần của quân đội Ukraine trong khu vực. Còn Pokrovsk và thành phố Myrnohrad tạo thành trung tâm vận tải quan trọng của quân đội Ukraine tại Donbass.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Nga đã tuyên bố giành 275 khu định cư của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

VIỆT LÊ