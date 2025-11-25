UAV tấn công gây nhiều thiệt hại tại Nga và Ukraine

Ngày 25-11, các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tiếp tục diễn ra tại Ukraine và Nga, gây thiệt hại tại nhiều khu vực.

CNN: Khói lửa bốc lên từ 1 vụ tấn công bằng UAV tại Kiev

Tại thủ đô Kiev (Ukraine), Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết lực lượng phòng không đã hoạt động suốt những giờ đầu ngày để đối phó các đợt tấn công bằng UAV và “có thể” là cả tên lửa. Một tòa nhà dân cư ở quận Pechersk, khu vực trung tâm thành phố, đã bị trúng đạn. Một số khu vực tại Kiev cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn điện và nước sinh hoạt.

Tại Moscow (Nga), Thị trưởng Sergey Sobyanin thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV đang hướng vào thủ đô. Mảnh vỡ rơi xuống một số khu vực, hiện các đội ứng cứu khẩn cấp đang xử lý hiện trường.

Cùng ngày, tại miền Nam nước Nga, nhiều địa phương như Rostov, Taganrog, Krasnodar, Novorossiysk, Kabardinka, Petrushino, Veselo-Voznesenka và Myskhako cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công bằng UAV.

Theo hãng tin TASS dẫn thông tin từ Trung tâm ứng phó khủng hoảng tỉnh Krasnodar và Thống đốc tỉnh Rostov Yuri Slyusar, ít nhất 4 người bị thương sau một vụ nổ liên quan đến UAV. Một số nhà dân và kho hàng bị hư hại, cháy nổ cũng được ghi nhận.

VIỆT LÊ