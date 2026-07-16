TP Đồng Nai: Siết chặt quản lý trật tự đô thị

Các xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai đã chủ động chuyển bộ với hàng loạt giải pháp kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở. Điển hình là việc kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm trong khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp xây dựng trái phép trên khu “đất vàng” đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, đã thể hiện quyết tâm cao của hệ thống chính trị TP Đồng Nai trong lập lại trật tự đô thị.

Tại xã Nghĩa Trung, lãnh đạo UBND xã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm từ khi mới phát sinh. Ở phường Nhơn Trạch, công tác xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt hơn với nhiều đợt vận động người dân tự tháo dỡ công trình sai phạm, cưỡng chế 14 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, tiếp tục kiểm tra, rà soát các trường hợp khác để lập lại trật tự đô thị trên toàn địa bàn.

Qua các trường hợp được ngành chức năng TP Đồng Nai xử lý triệt để gần đây đã thể hiện rõ quan điểm không chấp nhận tình trạng “phạt cho tồn tại”, hợp thức hóa các công trình sai phạm, đã tạo chuyển biến rõ nét, cảnh báo nghiêm khắc đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần kiên quyết là minh chứng cho quan điểm xử lý sai phạm không có ngoại lệ với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Mới đây, Sở Xây dựng TP Đồng Nai cũng ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo chí phản ánh” trên địa bàn. Kế hoạch chỉ rõ việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành xây dựng có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời phối hợp với ngành công an, thanh tra và cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh khi có yêu cầu; thực hiện nghiêm việc chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

XUÂN TRUNG