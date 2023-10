TP Vũng Tàu: Hầu hết các trường học đều thiếu giáo viên

Ngày 10-10, Thành ủy Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có buổi làm việc với lãnh đạo, quản lý các trường mầm non, tiểu học và THCS nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đầu năm học 2023-2024. Hiện toàn TP Vũng Tàu có tổng cộng 104 trường học ở 3 cấp mầm non, tiểu học và THCS; trong đó số trường công lập là 70 trường, tăng 1 trường so với năm học 2022-2023.