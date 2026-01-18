TPHCM: Các làng hoa tất bật vào vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trung tuần tháng 1, các làng hoa, cây kiểng tại TPHCM đang bước vào cao điểm chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, trước chi phí đầu vào tăng cao và sức mua chưa rõ ràng, nhiều nhà vườn chọn phương án sản xuất thận trọng, “hóng” thị trường từng ngày.

Tại làng mai vàng Bình Lợi, vùng trồng mai quy mô lớn với hơn 100 hộ và khoảng 600ha chuyên canh, các chủ vườn đang thuê hàng chục lao động để chăm sóc mai ra hoa đúng vụ. Tiền công dao động từ 35.000–70.000 đồng/giờ, mỗi hecta cần khoảng 30 lao động.

Ông Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai vàng hơn 10.000 gốc ở xã Bình Lợi (TPHCM)

Ông Bùi Ngọc Đức, chủ một vườn mai tại đây, cho biết sức mua mai vàng năm nay có thể giảm do giá bán tăng nhẹ trong khi chi phí vật tư, nhân công đều cao. Năm ngoái, vườn của ông tiêu thụ khoảng 3.000 cây, hiện vẫn còn hơn 5.000 cây chờ thị trường.

Ông Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai vàng ở xã Bình Lợi, mong ngóng sức mua sẽ tăng mạnh trong những cận Tết Nguyên đán 2026

Ở phường Thới An, các bãi đất trống ven sông Vàm Thuật tiếp tục được nông dân tận dụng trồng hoa tết, xen giữa khu dân cư và cao ốc hiện đại.

Người trồng hoa ở phường Thới An (TPHCM) chăm hoa Tết trên đồng đất

Bà Trịnh Thị Kim Lan, chủ vườn nhiều năm kinh nghiệm, cho biết năm nay gia đình sản xuất khoảng 5.000 chậu cúc, mào gà, vạn thọ… nhưng gặp khó do mưa nhiều, sâu bệnh tăng, phân bón lên giá, trong khi đầu ra còn nhiều biến động.

Bà Trịnh Thị Kim Lan, một chủ vườn dày dạn kinh nghiệm tại phường Thới An

Theo dự kiến, khi cận Tết, hoa kiểng tại Thới An sẽ được thương lái thu mua sỉ hoặc đưa ra các điểm bán như Công viên Gia Định, Công viên Làng Hoa, đường Lê Thị Riêng…

Các vườn hoa, cây kiểng ở các xã, phường tại TPHCM chuẩn bị vào vụ Tết Nguyên đán 2026

Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết sản xuất nông nghiệp thành phố đang vào cao điểm phục vụ tết nhưng chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào và thời tiết thất thường. Trước tình hình này, Quỹ Hỗ trợ Nông dân TPHCM đã giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, trong đó có lĩnh vực trồng hoa, cây kiểng, góp phần giúp nông dân duy trì sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

