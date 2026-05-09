Từ New Zealand, thai phụ về Việt Nam để thông tim can thiệp bào thai

Ngày 9-5, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ N.T.K.O. (37 tuổi, quê gốc Tây Ninh; hiện sinh sống, làm việc và có quốc tịch New Zealand) có thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng.

BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phẫu thuật cho sản phụ

Chị N.T.K.O. cho biết, chị được theo dõi và tầm soát thai kỳ định kỳ tại New Zealand. Đến hơn 19 tuần tuổi, thai nhi được phát hiện hẹp van động mạch phổi nặng. Tại New Zealand hiện chưa triển khai kỹ thuật can thiệp tim bào thai nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai vợ chồng quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục theo dõi thai kỳ và chuẩn bị cho phương án can thiệp nếu cần thiết.

Từ thời điểm thai 21 tuần 5 ngày, chị O. được theo dõi sát tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Kết quả cho thấy thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng nhưng tim chưa to, bốn buồng tim cân đối, thất phải chưa thiểu sản, chức năng hai thất còn tốt và chưa có dấu hiệu hẹp eo động mạch chủ.

Sau nhiều lần đánh giá chuyên sâu, ekip quyết định chưa cần thực hiện can thiệp tim bào thai mà lựa chọn hướng điều trị tối ưu hơn: theo dõi sát thai kỳ và can thiệp nong van động mạch phổi sau sinh trong thời điểm thích hợp. Đến sáng 7-5, khi thai được 38 tuần tuổi và đã trưởng thành tốt, chị O. được chỉ định mổ lấy thai. Ekip đã đón thành công một bé trai nặng 3,4kg, bé khóc to ngay sau sinh, da hồng hào và tự thở khí trời.

Sau khi được các bác sĩ sơ sinh đánh giá tình trạng ổn định, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục theo dõi và chuẩn bị kế hoạch điều trị chuyên sâu tiếp theo. Chỉ sau một ngày hậu phẫu, chị O. đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường.

THÀNH SƠN