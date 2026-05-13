Kỹ thuật can thiệp bào thai của Việt Nam tiệm cận châu Âu

Tại hội thảo tối ưu hóa tim mạch bào thai do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức vừa qua, GS Gerald Tulzer, Trưởng khoa Tim mạch nhi Bệnh viện Kepler (Áo) bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước thành tựu can thiệp bào thai của Việt Nam.

GS Gerald Tulzer, Trưởng khoa Tim mạch nhi Bệnh viện Kepler (Áo) chụp hình lưu niệm cùng các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ

GS Gerald Tulzer cho biết, đây là lần đầu đến Việt Nam và ngạc nhiên khi chứng kiến quy mô tiếp nhận bệnh nhân cùng năng lực triển khai các kỹ thuật khó hàng đầu thế giới của êkíp hai bệnh viện (Từ Dũ và Nhi đồng 1) chỉ sau thời gian ngắn.

Thông qua hội thảo, GS Gerald Tulzer đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về can thiệp tim bào thai và mong muốn được hợp tác chuyên môn với bệnh viện trong tương lai. Đồng thời đề xuất triển khai chương trình hợp tác đào tạo chuyên sâu giữa Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Tim mạch Trẻ em Linz (Áo).

Can thiệp tim bào thai là một thành tựu y khoa của Việt Nam, triển khai từ đầu năm 2024 và đến nay đã giúp nhiều em bé mắc tim bẩm sinh chào đời an toàn. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp đa chuyên khoa, hiện chỉ vài nơi trên thế giới thực hiện được.

"Bệnh viện Từ Dũ mất 10 năm chuẩn bị và sau hai năm triển khai chính thức đã đạt kết quả vượt mong đợi. Đến nay, bệnh viện can thiệp thành công 13 trên 14 ca dị tật tim bẩm sinh phức tạp như hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thất trái. Giáo sư Tulzer nhận định tỷ lệ thành công kỹ thuật can thiệp bào thai của Việt Nam không thua kém, thậm chí vượt một số trung tâm ở châu Âu", BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết.

BS-CK2 Trần Ngọc Hải , Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cảm ơn GS Gerald Tulzer đã đến bệnh viện chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực can thiệp bào thai

Đồng thời, BS-CK2 Trần Ngọc Hải cho biết, thành tựu này còn mang lại hy vọng cho bệnh nhân ở các nước được tiếp cận dịch vụ với chi phí thấp. Mới đây, một sản phụ 37 tuổi (quê gốc Tây Ninh; hiện sinh sống, làm việc và có quốc tịch New Zealand) đã vượt hàng nghìn km đến Bệnh viện Từ Dũ để tìm cơ hội sống cho con đầu lòng mắc hẹp van động mạch phổi nặng từ tuần thai 19, nguy cơ tiến triển thành tim một thất.

BS-CK2 Trần Ngọc Hải cho biết, một ca can thiệp tim bào thai ở các nước tiên tiến có thể tốn 140.000 USD, trong khi tại Bệnh viện Từ Dũ, người bệnh chi trả chưa tới 20 triệu đồng.

THÀNH SƠN