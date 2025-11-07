Bệnh viện Từ Dũ tiên phong đưa kỹ thuật “can thiệp bào thai” vào danh mục Bộ Y tế

Bệnh viện Từ Dũ vừa phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim bào thai thứ 11 – dấu mốc quan trọng mở đường để Bộ Y tế chính thức đưa “can thiệp bào thai” vào danh mục kỹ thuật y tế tại Việt Nam.

Một ca can thiệp bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ

Thông tin được BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ tại hội thảo quốc tế “Bất thường hệ tim mạch - thần kinh trước 13 tuần tuổi thai” do bệnh viện tổ chức mới đây.

Theo BS Trần Ngọc Hải, mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận từ 4.000 - 5.000 trường hợp đình chỉ thai kỳ, trong đó nhiều ca do bất thường bào thai. Tuy nhiên, việc chẩn đoán sớm dị tật thai nhi, nhất là ở giai đoạn trước 13 tuần tuổi, vẫn là thách thức lớn. “Trước đây, các bất thường thường chỉ được phát hiện khi thai khoảng 22 tuần tuổi, còn hiện nay có thể phát hiện từ trước 13 tuần – một bước tiến mang tính cách mạng trong y học”, ông nhấn mạnh.

Là đơn vị tuyến cuối sản phụ khoa khu vực phía Nam, Bệnh viện Từ Dũ đã triển khai nhiều kỹ thuật cao như: siêu âm dựng hình trước phẫu thuật, thủ thuật buồng tử cung, chẩn đoán sớm dị tật bẩm sinh, ứng dụng hóa mô miễn dịch, sinh học phân tử… góp phần tăng tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán.

Đặc biệt, kỹ thuật can thiệp bào thai – vốn được xem là kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành sản khoa – đang từng bước được làm chủ tại Việt Nam. Từ năm 2017, Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành phẫu thuật nội soi can thiệp bào thai và là đơn vị duy nhất trong nước thực hiện thành công 35 ca truyền máu bào thai.

Hiện nay, bệnh viện cũng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống sàng lọc và chỉ đạo tuyến cho 14 tỉnh nhằm phát hiện sớm các dị tật thai nhi từ cơ sở, góp phần giảm số trường hợp dị tật bẩm sinh ngoài cộng đồng do chênh lệch năng lực y tế giữa các vùng, miền.

Trong 5 năm qua, Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận 5 triệu lượt khám ngoại trú, hơn 490.000 ca điều trị nội trú, thực hiện hơn 202.000 ca mổ và ghi nhận 276.000 ca sinh. Tỷ lệ tử vong mẹ tại bệnh viện ở mức rất thấp: 3/100.000 ca sinh.

THÀNH SƠN