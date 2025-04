Cảnh sát phòng cháy chữa cháy "mách nước" thoát hiểm khi kẹt giữa đám đông

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM hướng dẫn kỹ năng thoát nạn nơi tập trung đông người khi xảy ra sự cố.

Cụ thể, người dân khi tham gia các hoạt động tại nơi đông người cần chú ý quan sát các lối ra vào, khu vực thoát nạn gần mình. Khi cảm thấy hỗn loạn hãy xem xét nhanh chóng rời đi.

Người dân cần xác định chỗ cao, vị trí thoát hiểm như bệ cửa sổ, cây cao, bức tường, ban công tầng thấp để trèo lên trú ẩn khi bị đám đông chèn ép; cần chuẩn bị các dụng cụ bảo hộ cần thiết, nên mang giày đế bằng, mang theo nước uống phòng khi phải ở trong đám đông quá lâu.

Khi xảy ra hỗn loạn nơi đông người, cần bình tĩnh để đánh giá tình hình và tìm hướng thoát nạn. Mọi người cần di chuyển “xuôi theo dòng người” và di chuyển dần ra rìa đám đông, tuyệt đối không di chuyển “ngược dòng”.

Khi bị chèn ép trong đám đông, người dân nên để 2 tay trước ngực để bảo vệ phổi và lồng ngực. Nếu bị ngã, nên cuộn người lại như tư thế thai nhi nằm trong bụng mẹ, tránh nằm sấp hoặc ngửa vì có thể bị giẫm đạp tổn thương lồng ngực.

Phòng ngừa "bà hỏa" như thế nào dịp lễ?

Với người dân và hộ kinh doanh, PCCC lưu ý nên cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện khi nấu nướng vui chơi ngày lễ; khi đun nấu phải trông coi.

Khi đi chơi xa, ra khỏi nhà, người dân phải kiểm tra an toàn PCCC tại nhà và tắt hệ thống điện nhằm giảm nguy cơ gây cháy do điện; kiểm tra điều kiện an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh; không sạc điện thoại, xe điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm hoặc không giám sát.

Người dân khi phát hiện có cháy cần hô hoán cho mọi người biết. Tìm cách cúp cầu dao điện, chữa cháy và thoát nạn. Gọi số 114 cho lực lượng PCCC hoặc báo cháy qua ứng dụng HELP 114.